O pokrytcoch a cynikoch Radovana Geista

Kritizujem ostrý slovník politológa Radovana Geista, ktorým pranieruje a tupí tzv. klimatických pochybovačov

Radovan Geist vyštudoval politológiu v Banskej Bystrici, čo je zrejme jeden z dôvodov, prečo sa domnieva, že sa môže kvalifikovane vyjadrovať ku klimatológii. Tento jeho sebavedomý názor pravdepodobne zdieľa aj Pravda, ktorá mu opublikovala úderný komentár odsudzujúci ľudí nepresvedčených o stopercentnej zodpovednosti civilizácie za globálne otepľovanie. Radovan Geist si veru nebral servítky a označil týchto nepriateľov ľudu slovníkom niekdajšej komunistickej Pravdy za "pokrytcov, hlupákov, konšpirátorov a cynikov".

Naivného človeka by zarazilo, prečo by sa v demokracii nemala viesť debata o tom, do akej miery je za otepľovanie zodpovedný človek. Je to predsa výsostne technický problém, ktorý sa ani v najmenšom nedotýka práv nejakej rasy, etnickej skupiny či menšiny. Pravda, pravda, dá sa vždy povedať, že je hlupák ten, čo pochybuje o tom, že dva a dva sú štyri, a zároveň s tým tvrdiť, že dominantný podiel civilizácie na otepľovaní je presne taký istý nespochybniteľný "vedecký fakt" ako to, že dva a dva sú štyri...Lenže je tomu naozaj tak? Ja o tom nie som presvedčený z dôvodov, ktoré uvediem nižšie, avšak keby aj dominantná zodpovednosť človeka náhodou zodpovedala pravde, ešte vždy tu je netriviálna otázka, čo s tým urobiť. Je to predsa o prioritách. Chceme, aby plodiť deti bez obmedzenia zostalo základným ľudským právom ako tomu bolo doteraz? Ak áno, tak musíme počítať s tým, že takto nastavená priorita môže ovplyvniť ekologickú rovnováhu na planéte. Chceme, aby sa predlžoval priemerný vek ľudského života a aby klesal podiel jedincov, žijúcich pod hranicou chudoby? Ak áno, musíme sa pozrieť na to, či je podobný cieľ kompatibilný so snahou o masívne znižovanie uhlíkových emisií. Keď sa ukáže, že nie je kompatibilný, že bude treba napr. prepúšťať z práce desaťtisíce ľudí, čo bude vtedy prioritou? Prispôsobiť sa vyšším teplotám alebo odsúdiť časť populácie na výrazné zníženie životnej úrovne?

Samozrejme, tie priority musia v konečnom dôsledku nastaviť politici a menej naivný človek chápe, že v súčinnosti s médiami musia tiež dať svoje rozhodnutia verejnosti odobriť "presvedčivým" spôsobom. Tu už demokratická debata končí a tak sa pospolitý ľud ústami politológov napr. dozvie, že svet je plný bezohľadných cynikov, ktorí sa ženú iba za peniazmi a nezáleží im na budúcnosti ľudstva, ale že na šťastie veľkú väčšinu populácie ešte stále tvoria nesebeckí ľudia s dobrým srdcom, ktorí sa pod vedením politikov zomknú, utiahnu si opasky a zachránia planétu. Ja jasné, že každé médium si samo stanoví ostrosť slovníka, ktorý bude voči pochybovačom používať a Pravda si vybrala na túto robotu politológa Geista.

Nakoniec pár sľúbených slov o tom, či dominantná ľudská zodpovednosť za otepľovanie je naozaj takým nespochybniteľným vedeckým faktom. Ja osobne mám ku klimatológii bližšie ako politológ Geist; odhadujem, že by som sa zorientoval v priebehu pár dní v matematických metódach, ktoré klimatológovia používajú a poznám taktiež všetky fyzikálne zákony, o ktoré sa opierajú. Mám zato, že súčasní klimatológovia sú príliš optimistickí ohľadne pádnosti a presnosti svojich modelov. Zatiaľ čo matematickí fyzici, fyzici tuhých látok, chemici, meteorológovia atď majú za sebou celú plejádu predpovedí, ktoré sa vyplnili a majú v sebe takpovediac "geneticky zabudované" previazania modelov s realitou, nie som si vedomý toho, žeby sa s niečím podobným mohli pochváliť klimatológovia. Bol by pre ľudstvo drahý špás, keby činili práve teraz svoje omyly debutantov.

Nakoniec poznamenám, že svojím spôsobom chápem Radovana Geista, keďže zrejme nie je ľahké sa živiť politológiou, keď sa nespieva pieseň Európskej komisie. To však neznamená, že Geistov agresívny slovník schvaľujem. Práve naopak, ja ho odsudzujem a to nielen z hľadiska morálneho imperatívu, ktorý káže diskutovať bez invektív. Hlavne sa totiž domnievam, že Radovan Geist nemá dostatočný intelektuálny rozmer, aby sa do relevantných debát o otepľovaní vôbec mohol púšťať.