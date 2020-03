O virológii, epidemiológii a klimatológii

Porovnávam prístup virológov a epidemiológov k súčasnej sanitárnej kríze s prístupom klimatológov ku klimatickej kríze.

Na vedu vyčleňujú vyspelé spoločnosti značné prostriedky a azda sa dá súhlasiť s tým, že ak dnes je vo svete niekoľkonásobne nižšie percento hladujúcich ako pred tridsiatimi rokmi a ak sa za uvedené obdobie v priemere predĺžil ľudský život o 14 rokov, tak výsledky vedeckého bádania majú leví podiel na týchto úspechoch. Či všetky vedecké odbory bez výnimky prispievajú k tomuto civilizačnému pokroku rovnakým dielom? Azda nie, ale v slušnej spoločnosti sa nepatrí na podobné témy diskutovať. Vskutku, ideálne vzaté, sme všetci členovia jednej vedeckej rodiny a naťahovať sa o zásluhy nepatrí k dobrému vkusu. Tento prístup má niečo do seba, má však za následok, že laická verejnosť často hádže všetky vedné odbory do jedného koša, čo sa prejavuje v tom, že často daný jedinec má dôveru k záverom vedcov ako celku, kým iný ich naopak viac-menej plošne odmieta. V krízových časoch, keď ide o životy jedincov, ich dobrobyt, šťastnú budúcnosť atď, je však namieste naliať si čistého vína a priznať si, že svet vedy nie je zďaleka taký homogénny, ako sa to môže javiť navonok. Alebo, povedané úplne otvorene, záverom odborníkov z niektorých vedeckých odborov by som osobne prisúdil viac kredibility, ako názorom expertov z iných špecializácií.

Nebudem sa tu na blogu pokúšať kádrovať odbor za odborom, obmedzím sa preto iba na subjektívne porovnanie virológov a klimatológov. Na častú prítomnosť klimatológov v televíznych debatách sme si už zvykli, ale tváre virológov a epidemiológov sú v televízii ešte neopozerané, a z môjho hľadiska bolo príjemnou zmenou vidieť týchto nových mediálnych aktérov v akcii. Vskutku, nesklamali ma hlavne svojou intelektuálnou poctivosťou. Používali jednoslovnú odpoveď "Neviem" oveľa častejšie ako klimatológovia a zvlášť som ocenil, aký postoj zaujali, keď sa ich moderátor debaty opýtal, ako predpovedajú ďalší vývoj epidémie. Miesto toho, aby začali vykladať, že vytvorili modely, ktoré predvídajú toľko a toľko mŕtvych či nakazených v takom a takom časovom horizonte, jasne vysvetlili dotyčnému žurnalistovi, že jeho otázka je síce legitímna, ale oni na ňu nevedia odpovedať. Jeden po druhom zdôraznili, že v hre je príliš veľa neznámych parametrov, takže nie je v momentálnych silách ich vednej disciplíny poskytnúť hodnoverné predpovede o vývoji epidémie. K tomu dodali, že ich úlohou je skôr dôkladne monitorovať šírenie nákazy, či vyhodnocovať možné dopady tých či oných opatrení.

Môj vedecký odbor (matematická fyzika) má podstatne bližšie ku klimatológii ako k virológii pokiaľ ide o pracovné nástroje, ktoré používa jedna i druhá disciplína. Pokiaľ však ide o prístup k vedeckému bádaniu či o kultúru overiteľného výsledku, nemôžem si pomôcť, ale tí virológovia mi sedia viac. Naozaj, keby klimatológovia v debatách v televízii zaujali podobný postup ako virológovia a tvrdili by, že vzhľadom na obrovský počet neznámych parametrov nie sú schopní poskytnúť hodnoverné predpovede klimatických zmien, že môžu otepľovanie iba dôkladne monitorovať a eventuálne vyhodnocovať možné dopady tých či oných faktorov na zmenu klímy, tak by som im v duchu prikývol v zmysle: "Áno, podobný prístup je v súlade s mojimi očakávaniami." Keď však klimatológovia tvrdia, že ich modely vedia počítať, aká bude výška morskej hladiny o sto rokov v závislosti na tom či onom scenári vypúšťania emisií, tak len ticho žasnem a najnovšie sa aj pýtam, či by nemohli tým virológom ukázať, ako nato s predpovedaním priebehov epidémií...

Nakoniec posledný odstavec, ktorý je ešte subjektívnejší ako predošlé a možno nie je politicky najkorektnejší. Ide o to, že virológia sa mi javí ako "poriadnejšia" veda v porovnaní s klimatológiou. Vskutku, virológovia majú takpovediac v genetickom materiáli svojej vedy kultúru výsledku. Ak napr. predpovedajú, že nejaký liečebný postup eliminuje vplyv konkrétneho enzýmu otvárajúceho víru cestu cez bunečnú membránu, tak sa jednoducho uvidí, či to funguje, či ľudia zomierajú menej a či sa eventuálne vrátia do plného zdravia rýchlejšie, ako bez použitia ich metódy. V prípade klimatológie si úprimne nedokážem spomenúť, aké úspešné overiteľné predpovede majú na svojom konte jej adepti. Jedna vec je totiž veci iba vysvetľovať a iná je ich aj predpovedať. Až keď musíte zveriť životy ľudí výsledkom vašich predpovedí, naučíte sa vychytávať i najmenšie muchy vo vašich vysvetleniach a často používať slovíčko: "Neviem".