O ideológii a epidemiológii

Pozastavujem sa nad názorom jedného nemeckého epidemiológa, ktorý vyhlásil v televízii, že uzatváranie hraníc v Európe neovplyvní šírenie nebezpečného víru.

Predvčerom som na blogu pochválil skupinku virológov a epidemiológov pozvaných uprostred týždňa na debatu vysielanú vo francúzskej televízii, v ktorej sa pretriasali aktuálne otázky súvisiace s pandémiou koronavíru. Pozdávala sa mi hlavne triezvosť ich názorov ohľadne možností predpovedania priebehu epidémie, keďže v podstate vyjadrili postoj, ktorý zastávam aj ja, a to je tento: I keď matematika môže tu a tam pomôcť v jednotlivých aspektoch modelovania šírenia víru, len veľmi ťažko môže dať konkrétnu odpoveď na tú podstatnú otázku: Kedy presne a za akých podmienok počet nakazených pacientov v kritickom stave prevýši úhrnný počet 5025 postelí na jednotkách intenzívnej starostlivosti francúzskych nemocníc. Problém je podľa môjho názoru príliš zložitý a ani matematika nie je všemocná. (Tým samozrejme nechcem povedať, že pandémii netreba odhodlane a energicky čeliť, tvrdím iba to, že v rozhodnutiach politikov bude hrať naďalej dôležitú úlohu nekvantifikovateľná intuícia).

Od virológov som čakal podobný triezvy prístup, lež u epidemiológov ma príjemne prekvapil, keďže som mal zato, že v epidemiológii sa dajú veci ľahšie okecávať ako vo virológii, čo by sa malo prejaviť na "genetickom kóde" prítomných epidemiológov. O dva dni neskôr sa môj novozískaný pozitívny názor na epidemiológov otriasol v základoch, keď na inak serióznej nemecko-francúzskej televíznej stanici Arte vystúpil ako expert istý nemecký epidemiológ, aby ohodnotil opatrenia, ktoré prijali tie ktoré európske štáty na spomalenie šírenia epidémie. Nepamätám sa presne ako sa volal, tuším Stautenberg, Stolenberg alebo nejako takto, ale to, čo povedal, sa dá len ťažko zabudnúť... Takže po poriadku: dotyčný pán najprv správne pochválil Macrona za to, že zavrel francúzske školy, lebo to "zaručene spomalí šírenie epidémie", lenže vzápätí odsúdil vlády Slovenska a Česka za uzatvorenie hraníc s týmto neuveriteľným odôvodením: "Je to zbytočné opatrenie, keďže pohraničníci i tak nerozoznajú, ktorý cudzinec prichádzajúci do krajiny je nakazený a ktorý nie." Televízna hlásateľka poslušne prikývla epidemiologickej "kapacite" a pokračovala v hlásení správ.

Čitatelia tohto blogu ľahko nahliadnu absurdnosť pseudoodôvodnenia dotyčného epidemiológa, takže sa tu ani nebudem zdržiavať jeho vecným vyvracaním. Čo však hádam stojí za komentár, je širší spoločenský kontext, v ktorom média ventilujú podobné hlúposti so zjavným ideologickým podfarbením. Podľa môjho názoru pán Stolenberg nie je jedinec s výrazne obmedzenou inteligenciou, iba spieva falošnú pesničku z mimovedeckých dôvodov, napr. preto, aby si zabezpečil kariérny postup. Veď stanovisko Európskej únie tlmočené včera pani von der Leyen je jasné: Narušovanie voľného pohybu osôb je proti princípom európskeho spolužitia. Keby sa pán epidemiológ postavil proti nemu, jeho dni ako mediálneho experta by boli pravdepodobne zrátané.

Nakoniec k pani von der Leyen. Osobne mi bola vždy sympatická, ale jej včerajší výrok ukazuje v plnej nahote, ako zostávajú bruselskí aparátčici zovretí do svojich ideologických kazajok a nechápu, že pandémia je VECNÝ problém. Ja som neotrasiteľným zástancom členstva Slovenska v Európskej únii, ale skôr z praktických dôvodov než ideologických. Existujúce hranice v Európe sú bariéry ako stvorené pre spomalenie cirkulácie víru, bolo by hriechom ich na tento cieľ nevyužiť o to viac, že absencia konkrétnej politiky Európskej únie v tejto kríze je šokujúca. Dlhé roky garantovaného dobrobytu z európskych daní dostali ku korytám v Bruseli ľudí, ktorí vedia skôr rečniť ako jednať a jednotlivé štáty si takto musia s pandémiou radiť v podstate bez nich. Toto je ťažký úder často opakovanému tvrdeniu, že politická jednota európskych štátov je pozitívnym faktorom v čelení problémom globálneho sveta. Otázkou iba je, či je to dané samotnou povahou vecí, alebo absenciou kompetencie šéfov Únie...