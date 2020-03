Kam sa podela miliarda rúšok?

Konštatujem, že zneužívanie karty koronavírusu na politický boj nie je iba špecialitou tzv. mladých demokracií.

1) Šéf zboru vedeckých poradcov prezidenta Macrona pre koronovírovú krízu vystúpil predvčerom vo francúzskej televízii a na otázku redaktorky, ako dotyčný zbor mohol odporučiť prezidentovi konanie volieb deň po vydaní dekrétu o zatvorení všetkých reštaurácií atď, dotyčný šéf iba pokrčil plecami a ospravedlňujúcim sa tónom poznamenal: "Kto mohol vedieť, že to takto vypáli? Veď to je úplne nevídaná pandémia." (K tomu poznamenám, že vedec naozaj nemusí všetko vedieť, ale musí hovoriť pravdu, a keď niečo odhadnúť nevie, tak to má aj prezidentovi povedať na rovinu.)

2) Kandidát vládnej Macronovej strany na starostu Paríža masturboval pred videokamerou a nasnímané videá neposielal svojej žene, ale družke jedného umelca, ktorý sa preslávil prišpendlením svojich semenníkov k podlahe. Dotyčný originálny umelec zverejnil tieto videá na internete, a francúzska politická scéna ho za to odsúdila ako jeden muž, zdôrazňujúc právo politika na súkromie. Mimochodom, žiadny čelný francúzsky politik nepoznamenal, že hlupáci by nemali byť starostami, ba nejeden z nich ľutoval, že dotyčný kandidát sa stiahol z volebného boja.

3) Vládna Macronova strana urýchlene vymenila odstúpeného kandidáta za istú pani Agnès Buzyn, ktorá sa okamžite vzdala svojej pozície ministerky zdravotníctva, aby mohla kandidovať (v hierarchii francúzskej politiky je starosta Paríža vyššia šarža ako bežný minister).

4) Pani Buzyn napokon utrpela vo voľbách debakel a obula sa do prezidenta Macrona, že voľby boli obyčajnou maškarádou, keďže vo veľkých mestách neprišla voliť drvivá väčšina ľudí kvôli koronavíru. Potiaľ by som s pani Buzyn súhlasil. Roztrpčená pani Buzyn však zašla vo svojej kritike prezidenta ešte ďalej a zdôraznila, že ako lekárka varovala premiéra i prezidenta už v januári, aké obrovské riziko predstavuje koronavírus, ale vraj nebola vypočutá. (Treba Macronovi priznať, že značná časť francúzskych lekárov naopak nebrala hrozbu koronavíru vážne a v tomto duchu verejne vystupovala ešte minulý týždeň.)

5) Kedysi pred desaťročiami vládli Francúzsku múdri ľudia, ktorí síce pandémiu nikdy nezažili, ale i tak trvali na tom, že krajina musí mať v rezerve miliardu rúšok. Keď však teraz pandémia skutočne prišla, ministerskí úradníci našli v rezerve iba sto miliónov rúšok a len včera sa verejnosť dozvedela, že nejaký úradník dal pred desiatimi rokmi 900 miliónov rúšok vyhodiť, pretože vraj boli zastarané.

6) Prezieravá pani Buzyn bola ministerkou zdravotníctva tri roky a nepostarala sa o obnovu zásoby rúšok, za čo teraz čelí žalobe zo strany francúzskych lekárov. Francúzi sú celkom zvedaví, ako dopadne vyšetrovanie prípadu, napr. či sa ukáže, že pani Buzyn sa skutočne v januári "zobudila" a podnikla hoci len oneskorené kroky k doplneniu zásoby rúšok, alebo jej útok na prezidenta bol výlučne reakciou na jej volebnú porážku.