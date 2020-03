Nenoste rúška, policajti!

Zamýšľam sa nad zjavným manipulovaním verejnosti zo strany francúzskych politikov i médií v otázke používania rúšok.

Ako to už vo svete chodí, ľudia si tu i tam pošomrú, ale v zásade veria autoritám. Vo francúzskej televízii je takou autoritou Michel Cymès, ktorý mimochodom moderuje spolu s Adrianou Karambeu pravidelnú televíznu reláciu "Mimoriadne schopnosti ľudského tela". Pýtate sa, na akú tematiku je pán Cymès autoritou? Nuž na medicínu, ktorú kedysi v drevných dobách vyštudoval a vraj dodnes konzultuje pacientov na krčnom oddelení v nejakej parížskej nemocnici. Popri práci lekára však Michel Cymès stíha vystupovať v obrovskom počte televíznych relácií, natáčať po celom svete, zúčastňovať sa povolebných debát v médiách a všade tam vystupuje ako naslovovzatý expert v medicínskych otázkach. Proste nadpozemšťan, ktorý stíha popri intenzívnom mediálnom živote držať krok so svojou pôvodnou profesiou.

Michel Cymès je vskutku charizmatický chlapík vzbudzujúci dôveru a preto si jeho služby takpovediac objednávajú všetci tí, ktorí potrebujú verejnosť o niečom presvedčiť. Keď sa nedávno viedla vo francúzskej štátnej televízii klimatická kampaň, aby ľudia nevykurovali svoje domy a byty na viac než 19 stupňov, Michel Cymès s vážnou tvárou vysvetľoval obyvateľstvu, že zníženie teploty v interiéri nemá žiadny vplyv na chorobnosť, pretože nákazy šíria vírusy a baktérie a nie znížená teplota okolia. Dodal, že naši neinformovaní predkovia nešťastne nazvali proces vyvolania choroby "prechladnutím", i keď chlad v tomto procese nehrá žiadnu rolu! Ja som si dovtedy myslel, že obal vírusov je pri nižšej teplote pevnejší a navyše pri stálom pocite chladu pociťuje organizmus stres, ktorý mu znemožňuje brániť sa efektívne voči nákaze, vďaka Michelovi Cymèsovi však teraz viem, že keď pri zníženej teplote v byte vždycky začnem kašlať, kýchať a vypľúvať z hrdla hlieny, tak alebo som si chorobu nevedecky vsugeroval, alebo ako na potvoru úplnou náhodou prichádzajú do môjho bytu vírusy a baktérie práve v čase slabšieho kúrenia.

V aktuálnom kontexte koronavíru Michel Cymès pravidelne káže v televízii Francúzom, aby nenosili rúška, a treba priznať, že v tejto bohumilej misii pôsobí presvedčivejším dojmom, ako mnohí lekári, ktorí aktuálne vymývajú mozgy televíznych divákov v tom istom zmysle ale agresívnejším spôsobom. Vskutku, Michel Cymès nenadáva z obrazovky svojim spoluobčanom na rozdiel od profesora Jerôma Salomona, generálneho riaditeľa Úradu národného zdravia, ktorý pociťuje "rozhorčenie a hanbu, že niektorí sebeckí spoluobčania chodia po uliciach v rúškach, ktoré si bohviekde zadovážili, miesto toho, aby tento drahocenný ochranný materiál okamžite odovzdali lekárom a sestričkám, ktorí bojujú proti pandémii v prvej línii". Michel Cymès naopak trpezlivo vysvetľuje, že rúška musia používať iba nakazení ľudia, aby nákazu ďalej nešírili, ale nie ľudia nenakazení, ktorým sú vraj nanič. Nikoho z prítomných účastníkov debaty sa nenapadlo opýtať, ako vieme, kto je a kto nie je nakazený, keď veľa nakazených má len malé alebo žiadne príznaky a plošné testovanie sa vo Francúzsku nevykonáva, ale moderátorka diskusie našla inú trhlinu v Cymèsovom vysvetľovaní a opýtala sa: "Keď je to tak, tak prečo sa lekári sťažujú na to, že majú nedostatok rúšok, keď ich vlastne nepotrebujú?" Michel Cymès nemal dosť duchaprítomnosti, aby zareagoval, avšak zastúpila ho jedna profesorka medicíny z Paríža, ktorá nám to všetkým vysvetlila (a či skôr vytmavila): "Rúška samozrejme chránia aj nenakazených ľudí, ale problém je v tom, že neodborníci ich nevedia správne používať, takže kolega Cymès má pravdu, že pre bežnú populáciu sú rúška zbytočné"...

Nebudem sa tu ďalej rozširovať, aké ďalšie zjavné demagogické hlúposti si musí vypočuť divák francúzskej televízie na tému rúšok. Fakt je ten, že aktuálne desaťtisíce policajtov kontrolujú po celom Francúzsku výnimky zo zákazu vychádzania z domovov a ani jeden z nich pritom nesmie nosiť rúško! Prvý deň platnosti zákazu sa síce objavilo na uliciach niekoľko policajtov s rúškami, ktoré si zadovážili po vlastnej osi, ale všetky tieto "sebecké čierne ovce" dostali oficiálny príkaz zhora rúška nenosiť!

Kam to všetko speje? Nuž najskôr k veľkému nešťastiu. Buď si policajti alebo trebárs predavačky v obchodoch s potravinami uvedomia, že tie rúška potrebujú a odmietnu pracovať, alebo tieto zvlášť ohrozené profesné skupiny masívne ochorejú. Je celkom možné, že to skončí všeobecným hladom a rabovačkami...

Máte pocit, že Francúzi za toto všetko Macrona húfne kritizujú? Mýlite sa! Prezidentova popularita aktuálne masívne rastie! Kým jeho prejav z 12. marca nebol príliš vydarený, ten zo 16. marca bol fakt dobrý (i mne sa páčil), Macron vecne vymenoval konkrétne opatrenia, ktoré už urobil alebo hodlá urobiť a zakončil oduševneným hriemaním z obrazovky, ako sa celý národ zomkne a zvíťazí v boji proti víru.

Lenže skutok utiekol. Prešiel už takmer týždeň a Macronom sľubovaná poľná vojenská nemocnica stále nestoji, hoci je stavajú ženisti v hlbokom mieri na parkovisku pri špitáli v Mulhouse, kde aktuálne nevybuchujú bomby ani míny. Vraj bude hotová budúci pondelok a bude mať kapacitu 30 (slovom tridsať) lôžok. Podobne Macron prikázal zabrať celú produkciu francúzskych tovární na masky pre potreby štátu, jedná sa o 24 miliónov masiek vyrobených za mesiac, čo je na 60 miliónové Francúzsko smiešne číslo. (Našťastie však v uvedených továrniach zvažujú zavedenie nočných smien...)

Ako to všetko skončí? Najskôr zle, zomrie naozaj veľa ľudi, ale tí, čo prežijú, asi rýchlo na mŕtvych zabudnú a ostane im iba spomienka na odhodlaného prezidenta, ktorý burcujúcim hlasom previedol francúzsku bárku celosvetovou búrkou...