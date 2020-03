Jedna rada Igorovi Matovičovi

Zamýšľam sa nad tým, ako umožniť spoločenským a humanitným vedcov, aby prijali spoluzodpovednosť za rozhodnutia exekutívy.

Dobrý premiér nemá čas počúvať nevyžiadané rady, a preto je titulok tohto článku skôr recesistický ako vážny, na druhej strane však vyjadrujem svoj názor "obyčajného človeka a nezávislej osobnosti" a tak sa azda šéf OĽANO neurazí, že som spomenul jeho meno ... Navyše v tom, čo sa chystám napísať, isté zrnko vážnosti je, takže nakoniec mám svedomie čisté:)

Na radnici v toskánskom meste Sienna sú k videniu dva cykly výstavných fresiek Ambrogia Lorenzettiho s názvami "Alegória dobrej vlády" a "Dôsledky zlej vlády", ktoré mali zrejme ctihodným radným pripomínať, ako podstatne závisí život spoločnosti od ich rozhodnutí. Samozrejme, dôsledkami zlej vlády sú zmar a smrť a tej dobrej zasa všeobecný blahobyt, ale v skutočnosti sú veci o niečo zložitejšie a, hoci sa to možno nezdá, i ten najlepší a najdemokratickejší vládca bežne obetuje životy jedincov pre dobro celku. Vskutku, ak by dnes nejaký premiér zakázal automobilovú dopravu, nikto viac by nezahynul pri autonehode, ale celá spoločnosť by skolabovala a ľudia by najskôr masívne zomierali z iných príčin. Podobne ak vyšle demokraticky zvolená vláda vojakov bojovať proti terorizmu, riskuje ich životy v mene blaha celej spoločnosti.

Samozrejme, každý demokraticky zvolený vládca by určite chcel riadiť spoločnosť v zhode s princípmi účelnosti, efektivity, dobra, etiky atď a problém nastane vtedy, keď je konfrontovaný so situáciou, kedy nie je na prvý pohľad zrejmé, ktoré rozhodnutie všetky tieto princípy rešpektuje najlepšie či už v ich súhre alebo eventuálnej hierarchii. Zvykli sme si v tejto súvislosti, že premiér si necháva radiť od odborníkov, napr. v prípade ekonomickej krízy od ekonómov, v prípade klimatickej od klimatológov či v prípade sanitárnej od epidemiológov. I keď finálne rozhodnutie samozrejme náleží šéfovi exekutívy, fakt, že si nechal poradiť odľahčuje, hoci len v psychologickej rovine, jeho pocit zodpovednosti a umožňuje mu čeliť výzvam v optimálnom duševnom rozpoložení. Ak mu napr. klimatológovia poradia, že ľudstvo je schopné ovplyvniť vývoj klímy a dotyčný premiér im uverí a zainvestuje na tento účel miliardy, prinajmenšom mu nikto nebude môcť vyčítať, že svojvoľne prehajdákal peniaze daňových poplatníkov.

V súčasnom období pandemickej krízy je ťarcha zodpovednosti na pleciach Igora Matoviča enormná. Nebudem tu rozoberať, čou vinou sa náš kontinent nachádza na prahu sanitárnej i ekonomickej katastrofy, faktom každopádne je, že európski lídri riskujú byť v dohľadnej dobe konfrontovaní s nemožnosťou nájsť riešenie krízy, ktoré by sa obišlo bez akýchkoľvek obetí. Podľa môjho názoru by v takejto situácii mali spoločenskí vedci sňať časť zodpovednosti z pliec exekutívy. Štúdiu etiky i modelov etického rozhodovania sa venujú tisícky filozofov-etikov po celom svete osem hodín denne (i na Slovensku je ich niekoľko desiatok). Ak teda ako spoločnosť, ktorá tento výskum platí, veríme, že sa títo odborníci na etiku dopracovali k nejakým netriviálnym výsledkom, azda by mohol Igor Matovič ustanoviť poradný orgán vlády, kde by slovenskí etici spolu zasadli a vyjadrili sa k aktuálnym dilemám riadenia štátu. Stovky slovenských spoločenských vedcov podpísali pred tromi rokmi spoločné Memorandum, v ktorom vyjadrujú želanie "prijať spoločenskú zodpovednosť a čeliť výzvam našej doby". Určite by teda neodmietli ponuku radiť vláde.