Blackout Igora Matoviča

Zamýšľam sa nad myšlienkou Igora Matoviča uplatniť na Slovensku blackout po vzore Číňanov vo Wu-chane.

Bohužiaľ, nemal som čas si vypočuť viac než pár úryvkov z videí, v ktorých Igor Matovič hovoril o blackoute, a prečítať si viac než pár komentárov v SME, ktoré premiérov návrh ostro odmietli. Ak som to pochopil správne, Igor Matovič navrhuje čo najskôr zastaviť na Slovensku život zhruba na mesiac a, pokiaľ toto opatrenie šírenie vírusu u nás eliminuje, zabarikádovať sa za našimi hranicami a dovoliť iba cezhraničný pohyb tovarov, kým búrka prehrmí všade na svete. Premiér si želá toto opatrenie konzultovať s ľuďmi, nuž tak sa tu skromne na blogu ozývam, hoci žijem za hranicami.

Matovičovi odporcovia dôrazne navrhujú, že takéto extrémne opatrenie sa má diskutovať s odborníkmi. Podľa môjho názoru sa však takí odborníci, ktorí by dokázali predvídať dôsledky podobného či iného opatrenia ani na SK ani v Európe nenachádzajú. Žiadny matematický model, či už epidemiologický, ekonomický alebo trebárs miešaný, nie je schopný niečo podobné počítať, darmo budú odborníci s opačným názorom šermovať vznešenými pojmami ako RIS bilancia či teória hier. Keď nie matematika, čo teda môže pomôcť? Ak by sa podobné pandémie opakovali každých desať rokov, azda by existovali experti, ktorí by už mohli niečo konkrétneho predvídať o tej dnešnej v dlhšom časovom horizonte. Lenže to nie je tento prípad, dnešná pandémia je ojedinelá a s problémom sa preto treba potýkať zo dňa na deň.

Pokiaľ teda neexistuje na SK múdra hlava experta, ktorá by vedela, čo treba urobiť, musí rozhodnúť vláda. S potešením konštatujem, že Matovič má "testes", aby o niečom podobnom vôbec rozmýšľal a nemal by príliš počúvať mienku novinárov, ktorí nie sú ani odborníkmi, ani nenesú za nič zodpovednosť. Navyše a našťastie je tu element, o ktorý sa premiér môže oprieť a tým je fakt, že Čína si s problémom zatiaľ poradila. Francúzsky lekár menom Philippe Klein, ktorý je riaditeľom súkromnej kliniky vo Wu-chane, ponúkol francúzskej vláde svoje skúsenosti z boja s vírusom, ale nebol vypočutý najskôr z toho dôvodu, že Macron nemal odvahu zaviesť ním navrhované opatrenia. Podľa mňa by tento "ohrdnutý" lekár neváhal radiť vláde SR. Videl som ho na videu, pôsobil na mňa dojmom hlboko ľudského a zároveň kompetentného človeka.

Igor Matovič sa zmienil o tom, že Taliani či Španieli môžu byť z toho von za cenu mnohých mŕtvych trebárs v októbri a my sa budeme trápiť ešte dlhé mesiace potom a i keď sa u nás nebude až tak zomierať, zlikvidujeme si hospodárstvo viac než západné štáty. Neviem, nemám krištáľovú guľu, ale som už zamknutý dva týždne doma podobne ako 65 miliónov Francúzov a denný počet mŕtvych zatiaľ stále rastie. Celkom dobre sa môže stať, že ani v ITA, E či FR "táto noc nebude krátka" nielen z ekonomického ale ani zo sanitárneho hľadiska a možno neskončí ani v tom októbri...

Slovenský ľud zveril Igorovi Matovičovi do rúk vedenie štátu. Ja na ňom, aby sa v tejto ťažkej dobe rozhodol. Ja osobne vyjadrujem jeho myšlienke blackoutu podporu. Žiadna verejná doprava, žiadne otvorené obchody (snáď armáda a polícia zvládnu zásobovanie ľudí zatvorených vo svojich príbytkoch) dôsledná kontrola pohybu ľudí cez (aj zelenú) hranicu. A testy, testy, testy. Nakazených ľudí izolovať v mieste A, ich blízkych v mieste B, tvrdé tresty pre ľudí cirkulujúcich bez povolenia atď atď Dr. Klein alebo iný lekár z Wu-chanu by vedel určite, čo treba urobiť.

Takže veľa šťastia, Igor!