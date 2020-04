Sú Východniari na Slovensku diskriminovaní?

Komentujem niektoré útoky na Východniarov v médiách a na internete a zamýšľam sa nad tým, prečo k ním dochádza

1) Vlna solidarity s obeťami výbuchu paneláku v Prešove bola celoslovenská, úprimná a hlboko ľudská. Potešilo ma vtedy, že slovenskí občania si nenechali nakukať od ľudí ako Samo Marec, že Považania nemajú veľa spoločného napr. s Bystričanmi a že vzájomná súdržnosť Slovákov je nemoderným prežitkom. Znamená to však, že táto súdržnosť nemá trhliny? Asi neznamená, ľudia sú predsa ľuďmi, existujú všelijaké úsmevné lokálne rivality napr. Koňarov s Vraňarmi, ale jestvujú aj serióznejšie negatívne trendy, ktoré majú hlbšie sociologické korene a často jeden spoločný menovateľ, že sa o nich príliš nehovorí.

2) Diskutéri na sme.sk sa neraz sťažujú, že im neoprávnene zmazali diskusný príspevok a veru ani ja nie som v tomto smere výnimkou. Spomínam si, ako som raz použil označenie "svätá prostota" na novinára SME mudrujúceho o teoretickej fyzike a bol som vymazaný za "osobný útok". Na druhej strane príspevok od istého diskutéra, ktorý ma nazval "vyhodňarskym hnojom a h.vnom" vymazaný nebol. Poviete si, že to možno bola zo strany dotyčného diskutéra "hrubá záplata na hrubé vrece", ale nebolo to tak. Môj "hriech" spočíval v tom, že som vecne a nekrčmovo kritizoval iný nevymazaný výrok dotyčného diskutéra, ktorý znel takto: " A že vraj na východe nič nie je! Koľko hnoja odtiaľ pochádza....."

3) Na základe správania jedného hulváta zaiste nemožno robiť žiadne závery, na druhej strane som presvedčený, že sme.sk by malo vymazávať podobné excesy. Je pravda, že ja som ten útok neoznámil, lebo som bol zvedavý, či to urobí veľká bojovníčka za práva utláčaných Zuska Kepplová, ktorá si určite prečítala dotyčnú krátku diskusiu k svojmu komentáru. Neurobila to. Kolega Kepplovej Rumpli (ktorý je o niečo lepší spisovateľ ako Zuska i keď stále nie dobrý) veselo vo svojom komentári označil Košice za Áziu, a šéfredaktor mu to nezatrhol. Bývalý prispievateľ SME a slabý matematik Damás Gruska sa pre zmenu navážal na stránkach SME do čašníčiek z Východu (keď sa dobre pamätám, Gruskovmu vznešenému uchu vadil ich východniarsky prízvuk).

4) Samozrejme, ani desať konkrétnych citátov nestačí na zovšeobecňovanie, zvlášť keď každý z nich možno tak či onak zainačiť hrou so slovíčkami, akoby nebolo na hony jasné, že odzrkadľujú pohrdlivý postoj ich autorov k Východnému Slovensku a jeho obyvateľom. Avšak k tomu je potrebné pripočítať mnohé anonymné diskusné príspevky typu, že "na Východe zdochol pes", "hordy Východniarov sa tlačia do Bratislavy" atď atď

5) Roky som už nenavštívil Východné Slovensko, avšak dokážem si predstaviť, že bez infraštruktúr i investícíi tento región chátra a ľudia z Východu odchádzajú za prácou tam kde je, napr. na Západné Slovensko. Je potom hlboko v ľudskej povahe, že nejakí pritrúblejší Západniari dvíhajú nad migrantami nos, ale dá sa toto označiť za diskrimináciu?

6) Podľa môjho názoru k diskriminácii Východniarov na Slovensku skutočne dochádza a to na tej najhoršej možnej tj. inštitucionálnej úrovni. Vlády Slovenskej republiky na rozvoj Východu dlhodobo kašlali, bez ohľadu na to, či boli ľavicové, pravicové, liberálne či národovecké. Základ infraštruktúry, súvislá diaľnica na Východ, je stále v nedohľadne. Okrem prieťahov so zosuvmi pôdy (a súvisiacou kompetenciou geológov, ktorí robili geologický prieskum), sú tu ďalšie vleklé prieťahy súvisiace so životným prostredím, trasovaním atď a je neuveriteľné, ako ľahko a opakovane môže niekto napadnúť rozhodnutia štátnych orgánov v súvislosti s výstavbou diaľnice a aké dlhé sú zákonné lehoty na posúdenie toho či iného protestu. To tak nesmie byť. Tu nejde len o nekompetenciu bývalých premiérov, ale tiež o ich bytostné pohŕdanie potrebami Východniarov, ktorí sú úplne zjavne v ich očiach obyvateľmi druhej kategórie.