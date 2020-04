V kontexte aktuálnej pandémie sa vyjadrujem k téme, o čom majú rozhodovať odborníci, o čom novinári a o čom politici

Spoločnosť je nezriedka konfrontovaná so situáciou, keď jej lídri musia prijať nejaké konkrétne rozhodnutia, ibaže nevedia aké. Prvý reflex politikov i ľudí je vtedy jasný: Treba sa poradiť s odborníkmi na témy, ktorých sa problémová situácia týka. Je to nesporne správny reflex. V živote je mnoho situácíi, v ktorých si poradí každý aj bez odborníka, ale odborník si zavše poradí tam, kde si každý neporadí. Ťažkosť spočíva v tom, že niekedy odborník, ktorý by sa vo veci dostatočne vyznal, nie je v danej krajine a v danom čase k dispozícii a nezriedka i v tom, že problém môže byť natoľko zapeklitý, že žiadny odborník, odkiaľkoľvek by nepochádzal, ho nie je schopný riešiť pri danom stave vedomostí vo svojom odbore.

Skutočne dobrý odborník je ten, kto vo svojom odbore presne vie, čo sa vie alebo ktoré problémy sa dajú riešiť a keď takého odborníka politici požiadajú o radu v danej konkrétnej situácií, vie im odpovedať napr. takto: "OK, je to zvládnem." Alebo takto: "Toto dnes nikto nevie riešiť (urobiť, predpovedať)". Alebo tiež takto: "Toto ja síce neviem, ale hen Paľo Paľovie by to azda dokázal".

Slabý odborník nevie, čo si môže dovoliť nevedieť a taktiež sa zdráha poukázať na niekoho iného, aby nevyzeral neschopne. Veľmi často preto prijme výzvu, na ktorú nemá, čo môže samozrejme mať neblahé dôsledky. Kým je jeho zlyhanie otázkou iba materiálnych strát, nejako sa to ešte zainačí, lebo politik, ktorý mu problém zveril, je s ním na jednej lodi. Horšie je, ak vďaka zlému postupu odborníka zomierajú ľudia.

Čo sa má urobiť vtedy, ak ten dobrý odborník povie, že ani on ani nikto iný nevie problém vyriešiť? Podľa môjho názoru musí vtedy rozhodnúť politik, aké opatrenia sa urobia. Dôležitý je jeho inštinkt, odvaha i pocit zodpovednosti. Samozrejme, či už politik urobí to či ono, situácia sa vyvíja a znova môže žiadať o radu odborníka, ale tvrdiť, že politik má za každých okolností nechať rozhodovať odborníkov, ako občas čítavam v politických komentároch, nepovažujem za správne. Naopak, pokiaľ odborníci presne nevedia, čo treba urobiť, vtedy musí rozhodovať politik.

Nakoniec aká je úloha politických komentátorov v celom procese spoločenského rozhodovania? V prípade, ak je politický komentátor kompetentný a píše v zhode so záujmami občanov a nie v zhode s názorom majiteľa novín, je jeho rola nanajvýš konštruktívna, pretože je kondenzovaným odrazom postoja verejnosti. Vo Francúzsku sú vedúci politickí komentátori poväčšine absolventami prestížnej Vysokej školy politických štúdií v Paríži (tzv. Science Po) podobne ako vedúci politici. Vyčíta sa im preto, že "bijú s politikmi jednu bandu", lebo často drali spolu univerzitné lavice a chodili večer na pivo. Podľa mňa však má táto spolupatričnosť aj isté výhody, pretože komentátori presne rozumejú, v akom položení sa ocitajú politici konfrontovaní s výkonom moci. Prezrel som si sylaby a študijné programy Sciences Po, a bol som prekvapený, aký dôraz sa v nich kladie na teoretické uchopenie aktuálnych politických výziev riadenia spoločnosti ako aj na analýzu praktických problémov, s ktorými bola v nedávnej minulosti konfrontovaná francúzska exekutíva.

V prípade slovenských politických komentátorov je azda odpustiteľný nedostatok cibrenosti štýlu, kde sa dá vyjadriť názor o idiotstve ideového protivníka aj inak ako tvrdou krčmovosťou, ale mám pochybnosti o ich profesionalizme v porovnaní s ich francúzskymi náprotivkami. Vskutku, môže kulturológ, teológ, učiteľ alebo niekto, kto vôbec nemá vysokoškolské vzdelanie, do hĺbky rozumieť problémom riadenia štátu? Isteže, veľa sa dá doplniť samoštúdiom, ale to spoločné dratie lavíc a sedenie pri pive so spolužiakmi sa mi vidí takmer nepostrádateľné. Vidím to aj vo svojom odbore, kde, až na prípad výnimočných jedincov, sú ľudia naformátovaní na celý život prostredím i kvalitou vysokej školy, ktorá ich vychovala.