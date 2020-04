O článkoch niektorých slovenských teoretických fyzikov II

Vyhodnocujem údajnú reakciu slovenskej vedeckej komunity na môj dva roky starý blog "O článkoch niektorých slovenských teoretických fyzikov"

Pred dvomi rokmi som tu na blogu kritizoval tri konkrétne vedecké články V. Bužeka, Š. Olejníka a P. Prešnajdera. Moja kritika bola vecná, Prešnajderovi som vyčítal, že na rozdiel od svojho tvrdenia nezískal fuzzy formulu pre chirálnu anomáliu, Olejníkovi, že nediskutoval normalizovateľnosť ním navrhovaného vákuového funkcionálu pre Yang-Millsovský systém a Bužekovi, že simuloval okolie kvantového systému modelom s konečným počtom stupňov voľnosti.

Dovolím si pripomenúť čitateľom môjho blogu, ktorí nevedia, kto má akú moc v slovenskej teoreticko-fyzikálnej komunite, že traja mnou kritizovaní fyzici rozhodujú na SK doslova "o živote a smrti" svojich kolegov, oni určujú, ktorý slovenský teoretik je dobrý a ktorý zlý, ktorý smie žiť so svojou manželkou a vychovávať svoje deti a ktorému to treba čo najviac sťažiť (či najlepšie vôbec znemožniť). Týchto troch slovenských koryfejov neradno na SK kritizovať a nekritizujú ich poväčšine ani ľudia zo Západu, lebo tam sa všetci traja správajú pokorne a úctivo, skrátka, poznajú móres.

Priznám sa, ja som všetkých troch skritizoval preto, aby som im pripomenul, že ich moc nad inými musí vyvierať z ich odbornej kompetencie a nie z toho, že sa jeden s druhým kamarátia. V mojom blogu som sa nijako nevyjadroval k tomu, čo sa odohráva v ich manželských posteliach, kritizoval som ich výlučne po odbornej stránke, nie ústne a zákulisne ale písomne a verejne a, čo je najhlavnejšie, nie všeobecnými formulkami lež konkrétne a vecne. Napriek tomu mi včera bolo naznačené na internete, že slovenská vedecká komunita považuje moju kritiku týchto ľudí za "dehonestáciu seriózneho vedeckého prístupu".

Úprimne sa priznám, prekvapuje ma, že slovenská vedecká komunita by mohla považovať vecnú kritiku za neserióznosť. Stačilo by predsa, keby P. Prešnajder objasnil, čo sa myslí pod lokalitou na fuzzy sfére a prečo je jeho fuzzy anomália v tomto zmysle lokálna, keby Š. Olejník vysvetlil, ako je normalizovaný jeho vákuový stav a keby V. Bužek uviedol, ako by riešil realistický prípad, keď by okolie kvantového systému malo nekonečný počet stupňov voľnosti. Koniec koncov sme vedci a musíme niesť zodpovednosť zato, čo píšeme.