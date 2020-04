Pridlhé vlasy profesora z Marseille

Vyjadrujem sa k aktuálnej afére okolo môjho kolegu z Univerzity Aix-Marseille profesora Didiera Raoulta, ktorá našla svoju odozvu aj na stránkach slovenskej tlače.

Pred štyrmi dňami vyšiel v Pravde článok Daniely Balážovej o údajnom "neznámom" imunológovi z Marseille Didierovi Raoultovi, ktorý sa zviditeľnil v dňoch pandémie tvrdením, že dokáže eliminovať koronavírus liekom proti malárii. Článok vyznel tak, že Didier Raoult je pološarlatán, ktorý na seba nevedeckými metódami upútal pozornosť až do tej miery, že mu uveril aj americký prezident Trump. Pani Balážová vskutku zopakovala argumenty odporcov liečebných procedúr Didiera Raoulta (napr. že neboli odskúšané na dostatočnom počte pacientov atď), ale argumenty jeho podporovateľov alebo nespomenula, alebo ich zosmiešnila. Napr. fakt, že pred budovou inštitútu Didiera Raoulta v Marseille stoja v rade stovky ľudí, aby ich liečil, bol v Pravde prezentovaný ako niečo na spôsob psychózy zmanipulovaného stáda. Pani Balážová fakticky nenechala na Didierovi Raoultovi suchú nitku, označila ho za kontroverzného, vytkla mu o.i. jeho údajný klimatoskepticizmus a dokonca nezabudla dodať, že si nechal narásť bradu a dlhé vlasy!

Ako to býva, v diskusii k článku pani Balážovej sa vynorili anonymní experti na "správne" vedecké metódy a taktiež znosili Didiera Raoulta pod čiernu zem. Veď to je predsa také príjemné na niekoho nakydať... Keď som si dovolil zastať sa očierňovaného vedca, pustili sa aj do mňa.

Zhrňme teda fakty. Didier Raoult nie je "neznámym" imunológom, ale je univerzitným profesorom s enormným renomé. Je najcitovanejším mikrobiológom v celej Európe, neskutočne plodným bádateľom, objaviteľom tzv. gigantických vírusov, popredným svetovým odborníkom na bakteriálnu flóru tráviacej trubice (plný výpočet jeho objavov sa dá nájsť na anglickej wikipédii). Je to človek, ktorý mohol celý život ryžovať peniaze braním sto eur za pätnásťminútovú konzultáciu, ale ktorý miesto toho trávil čas v laboratóriu a liečil pacientov iba v rámci svojich výskumných programov. Keď však vypukla epidémia koronavíru, verný svojmu poslaniu lekára si nasadil rúško a postavil sa do prvej línie boja proti nákaze.

Pred niekoľkými týždňami profesor Raoult opublikoval na internete krátku štúdiu, v ktorej tvrdil, že podávanie istej kombinácie lieku proti malárii s inými prípravkami vzorke 24 pacientov malo výborné liečebné účinky. Ktovie, či tušil, akú aféru tým vyvolá. Jeho metódy sa chytili aj ľudia ako Donald Trump, ale tiež francúzske celebrity nakazené koronavírom, ktoré sú dnes vyliečené a intenzívne sa v televízii zastávajú svojho liečiteľa. Front proti profesorovi Raoultovi vedú parížski lekári, hlavne istá pani profesorka Lacombe, ktorá sa vyjadrila, že je "zhrozená" pri pohľade na pacientov, ktorí čakajú v dlhočiznom rade na ulici v Marseille, aby boli liečení novou metódou. (Mimochodom, pani profesorka Lacombe sa zapísala do povedomia verejnosti i iným svojím pamätným výrokom, keď neodporučila bežným Francúzom nosiť rúška, lebo by to robili "neodborne").

Odporcovia profesora Raoulta majú svoje pádne argumenty, napr. podotýkajú, že vzorka 24 ľudí je primalá (i keď bola neskôr rozšírená na 80), že pár týždňov klinických testov nemôže stačiť na vylúčenie bočných neželateľných účinkov liečby a nakoniec tvrdia, že vôbec nie je vylúčené, že všetky tie celebrity nevyliečil liek profesora Raoulta, ale že vírus bol zlikvidovaný ich imunitným systémom samotným. Raoultovi prívrženci, medzi ktorými je taktieť veľa vysokopostavených lekárov, oponujú, že v časoch, keď denne zomiera v krajine viac ako tisícka ľudí sa nedá mesiace čakať na overenie lieku i terapie ako v čase mieru. Minister zdravotníctva nakoniec zmobilizoval viacero výskumných tímov po celom Francúzsku, aby testovali Raoultovu liečbu vo veľkom a celé Francúzsko pochopiteľne napäto čaká na výsledky.

Profesor Raoult bol menovaný do poradného zboru prezidenta Macrona ihneď po vypuknutí epidémie, ešte pred tým, než opublikoval svoju metódu liečby. Keď sa stal terčom masívneho špinenia svojich oponentov, utiahol sa do svojho inštitútu a prestal lietať na porady do Paríža. Bolo mi ho ľúto a vravel som si, že si nezaslúžil na staré kolená špinu, ktorou ho médiá častujú zvlášť od chvíle, keď sa na jeho metódu odvolal Donald Trump. Zdalo sa mi, že po celom živote vyplnenom statočnou prácou má profesor Raoult právo na omyl a neveril som, že konal v snahe vyvolať lacnú senzáciu.

Lenže je dosť možné, že profesor Raoult nepotrebuje moju ľútosť. Vskutku, dnes veľmi diskrétne priletel do Marseille sám prezident Macron a profesora Raoulta navštívil. Stretnutie nemalo byť medializované, lež jedná zdravotná sestra natočila na mobil Macrona, ako vchádza do pracovne profesora Raoulta, kde s ním údajne strávil celé popoludnie. Francúzsko je na nohách, pretože kolujú dohady, že celofrancúzske testy metódy profesora Raoulta mohli potvrdiť jej účinnosť. Nechajme sa teda prekvapiť, ako to nakoniec všetko dopadne...