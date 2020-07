Prechmaty a prehmaty alergológov a neurológov

Zamýšľam sa nad tým, ako majú postupovať obete sexuálnych útokov lekárov, ak sa rozhodnú na útočníka sťažovať

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, po našom presťahovaní do Ženevy, trpela moja vtedy tridsaťročná manželka chronickou nádchou, takže jej obvodný lekár v CERNe doporučil návštevu alergológa. Z ponúkaného zoznamu alergológov si vybrala lekára poľského pôvodu Dr Stanislawa Zawodnika hlavne kvôli znalosti jazyka (moja žena je pôvodom Poľka). Jej konzultácia u neho bola dlhočižná a nemá zmysel tu vypisovať (hoci by to mohlo byť poučné), ako Dr Zawodnik moju manželku zmanipuloval do tej miery, že sa pred ním ocitla iba v nohavičkách a nechala si od neho prehmatať prsia bez vyžiadania informovaného súhlasu.

Na Dr Zawodnika sme sa potom sťažovali, ale náš boj s ním o dôstojnosť a sexuálnu integritu nášho manželstva sme v konečnom dôsledku prehrali, pretože jeho kolegovia alergológovia sa zaň postavili. Pravda, neurobili to zďaleka všetci nadšene, ale zrejme mali zato, že je nevhodné ničiť kariéru lekára len preto, že si dovolil "malé vybočenie"... Dnes však viem, kde sme urobili v boji s lekármi taktické chyby a hádam obete sexuálnych útokov lekárov, ktoré naďabili na tento blog, nepohrdnú malou radou, čoho sa vyvarovať, keď sa rozhodnú zmerať si sily so všemocným bratstvom v bielych plášťoch.

Základná rada znie takto: Vyčítajte lekárovi iba to, čo sa absolútne nedá oddiskutovať a nevyčítajte mu nič iného! Povedzme totiž, že vo vašej sťažnosti vytknete lekárovi dve veci A a B, pričom A je neoddiskutovateľnou chybou lekára, ale v prípade B sa dá s pritiahnutím všetkých vlasov nájsť uhol pohľadu, ktorý lekára ospravedlňuje. V tomto prípade lekár samotný, jeho advokát, jeho kolegovia lekári i podporovatelia z radov širšej verejnosti doslova zdemolujú sťažovateľa, že obviňuje lekára neopodstatnene, pretože sa mu alebo chce pomstiť, alebo sa chce zviditeľniť alebo trpí duševnou chorobou atď Všetci títo lekárovi podporovatelia budú pritom totálne ignorovať neoddiskutovateľnú oprávnenosť časti A sťažnosti a úplne sa sústredia na spochybňovanie časti B.

Uvediem konkrétny príklad: Mladá žena príde na vyšetrenie k neurológovi. Keď sa má vyzliecť, špacírovať pred lekárom bez podprsenky, nechať si od neho tlačiť prstom na svoju lonovú kosť a nakoniec si od neho bez vyžiadania informovaného súhlasu nechať prehmatať prsia, nadobudne podozrenie, že sa nachádza v rukách úchyla, ale je už neskoro. Jej mozog nepracuje natoľko rýchlo, aby našiel riešenie a v podstate niet v tejto chvíli iného riešenia ako konfliktného, pretože, povedzme si to otvorene, lekár ide za svojím cieľom rozhodne...

Obeť lekára sa po vyšetrení vráti domov, pozrie si štatistiky na internete a začne trochu počítať. Ak dotyčný neurológ popri všetkom učení na univerzite a reprezentatívnych povinnostiach stihne vyšetriť 10 pacientov za pracovný deň, dá to zhruba 260 pacientov ročne. Odhadnime, že jedna šestina z nich sú ženy mladšie 40 rokov, čo dá zaokrúhlene číslo 43. Pred štyridsiatkou je u ženy pravdepodobnosť výskytu rakoviny 1 ku 227, takže dotyčný neurológ musí celých päť rokov "poctivo" prehmatávať prsia každej mladej ženy vo svojej ordinácii, aby našiel jediný nádor. Ak tie ženy majú menej ako dvadsať rokov, tak ten dotyčný neurológ musí prehmatávať ich prsníky celú svoju kariéru, aby vôbec našiel jeden jediný prípad.

Obeť lekára si ďalej vyhľadá manuál neurológie, kde sa dozvie, že existuje 1748 neurologických reflexov, z ktorých jeden jediný vyžaduje vyšetrenie tlakom na jej lonovú kosť a práve toto vyšetrenie si dotyčný neurológ zvolil.

Obeť lekára sa ďalej pozastaví nad tým, prečo práve dvojcentimetrový pásik podprsenky na jej chrbte skrýva to podstatné, čo musí neurológ vidieť pri jej špacírovaní po ordinácii a nakoniec napíše sťažnosť, kde vytkne lekárovi:

A) Absenciu informovaného súhlasu

B) Neoprávnené vyšetrenie prsníkov

C) Neoprávnený tlak lekára prstom na jej lonovú kosť

D) Neoprávnené vyzlečenie podprsenky

Výsledok bude taký, že obeť prehrá na celej čiare, keďže komisia lekárov sa uznesie, že dotyčný lekár je natoľko svedomitý, že v prípade B) neponechá nič náhode, v prípade C) uzná za vhodné, že musí vyšetriť práve tento z 1748 možných reflexov a v prípade D) práve ten dvojcentimetrový pásik podprsenky môže zakrývať tú podstatnú patológiu. Nakoniec odpoveď komisie obeti bude obsahovať malú záverečnú formuláciu, že dotyčný lekár MOHOL (a teda nie MUSEL!) pacientke vysvetliť dôvod, prečo hodlá previesť tieto intímne vyšetrenia, skôr, než k ním pristúpil.

Správny spôsob sťažovania (ktorý úprimne povedané taktiež negarantuje výhru...) je tento: obeť lekára sa posťažuje "iba" nato, že ju lekár dopredu neupozornil, že hodlá previesť intímne vyšetrenia, že jej nevysvetlil, prečo to chce urobiť a že si na to nevyžiadal jej súhlas. Málo ľudí napr. vie, že z právneho hľadiska znásilnenie je získanie sexuálnej gratifikácie na úkor obete nielen hrubou silou, ale aj podvodným konaním alebo tiež využitím momentu prekvapenia. Napr. jeden môj bývalý spolužiak v Prešove sa zabával tým, že pribehol k dievčaťu na ulici, chytil ho za prsia a hneď potom ubzikol. Ak teda napr. neurológ či alergológ položí ruku na prsia mladej ženy bez vyžiadania jej súhlasu, podľa zákona sa dopustí nielen sexuálneho obťažovania ale priamo znásilnenia. Nič na tom nemení fakt, či je vyšetrenie lekársky potrebné, pretože "majiteľkou" tých prsníkov je tá mladá žena a ona jediná má rozhodnúť, kto jej to intímne vyšetrenie vykoná.

Nakoniec podotknem, že ponad všetky zákony ovláda ľudskú spoločnosť zdravý rozum. I keby žiadny zákon o informovanom súhlase neexistoval, žiadny alergológ či neurológ nežije na Marse a vie, že mladá žena prichádzajúca do jeho ordinácie a priori netuší, že ju môže čakať prehmatávanie prsníkov. Preto slušný alergológ či neurológ pacientku musí dopredu upozorniť nato, že hodlá podobné intímne vyšetrenie vykonať a vypýtať si jej súhlas. Ak to neurobí a položí jej ruky na prsia bez varovania, tak je to bez akejkoľvek diskusie hanebný podliak a ľudský odpad.