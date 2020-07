Prorektor Masarik vs. premiér Matovič

Zamýšľam sa nad pádnosťou kázania o etike citovania v podaní prorektora Univerzity Komenského Jozefa Masarika.

V dnešnom vydaní Denníka N bol uverejnený rozhovor s prorektorom UK v Bratislave Jozefom Masarikom, ktorý sa týkal diplomovky premiéra Igora Matoviča. Nebudem podrobne analyzovať všetky odpovede Masarika na otázky novinárky, napr. sa nevyjadrím k jeho plamennému kázaniu o etike v akademickom svete, ani k jeho údajnej vlastnej osobnej priviazanosti k etickým hodnotám (ktorá mu v mladosti nezabránila vstúpiť do KSČ), ani k tomu, ako dôsledne či nedôsledne hájil vec etiky v živote UK, keď bol dekanom MFF UK. V skutočnosti sa sústredím iba na dve pasáže rozhovoru, ktoré citujem kurzívou. Začnem tou prvou:

Ďalším argumentom na obranu premiéra bolo, že uviedol na konci zoznam literatúry. Nestačilo to? Aj vtedy sa museli cudzie myšlienky citovať v texte?

Áno, aj myšlienky a v mojom prípade, keďže som jadrový fyzik, aj rovnice. Keď som od niekoho prevzal rovnicu, aj to som citoval. Samozrejme, pokiaľ to nebola už všeobecne známa rovnica, ako napríklad gravitačný zákon – to už nikto nebude citovať Newtona.

Táto odpoveď ma prekvapila, lebo, úprimne povedané, neočakával som, žeby Masarik písal vo svojich článkoch rovnice. Pohrabal som sa preto pár minút vo Web of Sciences a vyhľadal som si tri najcitovanejšie publikácie Jozefa Masarika. Pre úplnosť pridávam ich bibliografické referencie:

1) J. Masarik, J. Beer, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 104, NO. D10, (1999) 12099-12111

2) J. Masarik, R. C. Reedy, Earth and Planetary Science Letters 136 (1995) 381-395

3) I. Leya, J. Masarik, Meteoritics & Planetary Science44, Nr 7,(2009)1061–1086

A čo som zistil? Nuž podľa očakávania, na tých zhruba päťdesiatich stranách všetkých troch najcitovanejších Masarikových publikácií veru žiadnu rovnicu v pravom zmysle tohoto slova nenájdete. Nájdete tam celkovo iba štyri formule, ktoré sú v podstate len dve, keďže jedna z nich sa vyskytuje celkom trikrát t.j. v každom zmienenom článku raz. Pre ilustráciu, tu je jej zdeformovaná Ctrl C Ctrl V verzia

P.i(D)=•Ni•I•i•(E•).J•(E•,D)

Pristavme sa pri tejto formule podrobnejšie. V článkoch 1) a 2) Masarik neuvádza, či tú formulu odniekiaľ prevzal, a keďže to nie je všeobecne známy vzťah ako napr. gravitačný zákon, človek si pomyslí, že azda tú formulu odvodil sám. Avšak v článku 3) pripisuje Masarik dotyčnú formulu autorom Michel, Dragovitsch, Cloth, Dagge, Filges (1991)! Prečo teda v článkoch 1) a 2) Masarik necitoval vzťah, ktorý prevzal od Michela a spol. (1991)? On ho dokonca necitoval nielen v texte, ale práca Michela a spol. (1991) nefiguruje ani v zoznamoch literatúry na koncoch článkov 1) a 2).

Nakoniec krátko okomentujem tú druhú vybranú pasáž z rozhovoru publikovaného v Denníku N

Mal by nejakú zodpovednosť vyvodiť on sám?

Každý človek má svoje svedomie. Nečestné konanie každého raz dobehne. Ak pán premiér nechce, aby ho niečo dobehlo, mal by si vyvodiť svoje závery. On si ich už aj vyvodil a tak ich aj prezentoval. On je tu na to, aby závery vyvodzoval nielen voči nám, čo sa často deje, ale aj voči sebe. Má tu pomerne veľký priestor.

Veruže dobehne, Jožko. Matovič nie je sám, kto si môže vyvodiť svoje vlastné závery a nie je sám, kto má nato pomerne veľký priestor. Na bratislavskej akademickej pôde je takých ľudí vcelku dosť a, slovami Jacquesa Chiraca, niektorí z nich zjavne premeškali príležitosť pomlčať...