Prípad Jozefa Chovanca

Pridávam pár poznámok k široko diskutovanej afére fatálneho násilia belgickej polície na slovenskom občanovi Jozefovi Chovancovi

Začnem s tým, že hodinové video zobrazujúce zákrok belgickej polície som si nepozrel celé, lež som si ho iba "prelistoval". Videl som však napr. detail, kedy sa jeden policajt pokúša o srdcovú masáž na bezvládnom tele Jozefa Chovanca a vedľa stojaca policajtka s úsmevom žartuje s niekým stojacim mimo záber kamery, videl som kľačanie na hrudníku obete, hajlovanie atď takže na základe tohoto prelistovania i komentárov čitateľov Pravdy, ktorí si to video taktiež prezerali, azda som získal verný obrázok toho, čo sa v cele na dotyčnom belgickom letisku skutočne odohralo.

Otázka pre slovenských občanov znie: Máme smrť Jozefa Chovanca "nechať tak" a spoľahnúť sa na "objektivitu" a "profesionalitu" belgických orgánov činných v trestnom alebo disciplinárnom konaní? Moja životná skúsenosť naznačuje, že ak to urobíme, príslušníkom dotyčnej zásahovej jednotky belgických policajtov sa v konečnom dôsledku najskôr nič nestane, môže sa dokonca stať, že vyviaznu bez akýchkoľvek postihov. Ak sa však slovenská politická reprezentácia do veci obuje, výsledkom budú azda síce iba viac-menej symbolické tresty pre vinníkov smrti Jozefa Chovanca, ale podľa môjho názoru je lepší tento symbolizmus ako nič. Nesúhlasím totiž s Petrom Schutzom v tom, že bojovať máme iba proti systematickej diskriminácii a nie tej ojedinelej. Ak si totiž ktokoľvek zvykne, že si na Slováka môže vyskočiť podobným brutálnym spôsobom, môže to skončiť vyskakovaním systematickým. Preto ak sú veci jednoznačné tak ako v prípade videa zásahu belgickej polície, musíme dôrazne žiadať pádne sankcie voči vinníkom, inak budeme považovaní v medzinárodnom priestore za onuce.

Pravdaže, Belgičania sa budú brániť a zvaľovať vinu na Jozefa Chovanca. Začnú od jeho údajných výtržností v lietadle, jeho násilného sebapoškodzovania, jeho prejavmi odporu voči katovi, ktorý ho dusil a pod. Je na nás Slovákoch, aby sme sa pokúšali vidieť veci pohľadom nášho spoluobčana. Mohlo to byť aj tak, že ho letuška požiadala o zmenu sedadla hrubým a znevažujúcim spôsobom (napr. mu nasadiac "tykačku", lebo hovoril po flámsky s prízvukom) a náš spoluobčan si to nenechal páčiť. To sebapoškodzovanie mohlo byť formou protestu voči faktu, že ho nechali tráviť noc uprostred vlastných výkalov atď.

Samozrejme, Čaputová, Matovič a Korčok sa môžu vyhnúť bitke za spravodlivosť pre Jozefa Chovanca a uspokojiť sa s vydaním pro formo nejakého nemastného-neslaného vyhlásenia. Najskôr za to budú odmenení úsmevmi z Bruselu (i v širšom zmysle tohoto slova), nejaký slovenský film dostane ocenenie na najbližšom belgickom festivale, belgická vláda udelí nejaký výskumný grant nejakej slovenskej univerzite a tak pod. Otázka je, či to slovenským občanom bude stačiť...