Vedátor Kováčik a budúcnosť slovenskej teoretickej fyziky

Zamýšľam sa nad nebezpečím vyvierajúcim z prílišnej medializácie mladých ľudí s nedostatkom skúseností.

Samuel Kováčik je teoretický fyzik pôsobiaci na bratislavskom matfyze, ktorý kedysi urobil doktorát tamtiež a neskôr získaval ostrohy v Dubline u priateľov svojho bratislavského školiteľa. Je to postava dobre známa slovenskej verejnosti hlavne na základe mnohých popularizačných aktivít, ako sú články, podcasty či rôzne rozhovory s novinármi. Ako to už býva, medializácia je u neinformovanej verejnosti nielen synonymom spoločenského úspechu ale často aj toho vedeckého, a tak Samuel Kováčik je tou osobou, ktorá reprezentuje v tlači slovenskú teoretickú fyziku v rôznych anketách o závažných spoločenských otázkach.

Nechcem sa púšťať do kritiky popularizačných aktivít Samuela Kováčika, nakoľko sám fakt, že popularizuje, je pozitívny a pokiaľ ide o pádnosť či nepádnosť toho, čo hovorí či píše, tam sa vždy dá vyhovoriť na v podstate správne tvrdenie, že popularizátor nemôže všetko povedať presne. Dá sa však porovnávať a tak konštatujem, že protagonisti niekdajšej Hríbovej lampy, hoci často neboli vedecky príliš aktívni, nepôsobili ani zďaleka takým dojmom senzáciebažnosti, ako je to v prípade Samuela Kováčika. Vskutku, Samuel namieša do svojich podcastov taký mix superstrún, čiernych dier, holografie a podobných hóch znejúcich pojmov, že v očiach laikov odsúva bývalých lampistov na štvrtú či piatu intelektuálnu koľaj, pričom sa však jedná o číre hochštaplerstvo. Samuel jednoducho nemá potrebné skúsenosti či erudíciu, aby týmto veciam naozaj rozumel a otázka je, či si uvedomuje, že bohapusto machruje. Podľa môjho názoru si to uvedomuje.



Prečo som sa rozhodol pokritizovať Samuela Kováčika práve teraz? Mojou bezprostrednou pohnútkou bol fakt, že Samuel poslal pred pár dňami na web krátky článoček 2102.06517.pdf (arxiv.org), ktorý sa tvári ako odborný (a teda nie popularizačný). V tomto článočku Samuel zrejme podľahol dojmu, že je skutočná osobnosť a môže teda veselo žonglovať so vznešenými vecami i na "odbornej" úrovni. Výsledkom je spleť navonok zasvätených výrokov o mikroskopických čiernych dierach, Hawkingovom žiarení, kvantovej štruktúre priestoročasu, teda o veciach, ktoré Samuel Kováčik nemá do hĺbky prepočítané, ale surfuje po povrchu vecí doslova na úrovni stredoškolskej matematiky. Nakoniec to aj sám prizná v závere touto formuláciou: Our discussion has not been very detailed as we do not have a detailed description of the quantum gravity and the behaviour of the Hawking radiation on this scale. K tomu si dovolím dodať, že Samuel nielenže neposkytol čitateľovi "detailed description" ale v skutočnosti žiadnu "description", čo je mimochodom dosť logické, lebo o kvantovej gravitácii toho s najväčšou pravdepodobnosť nevie nič kvantitatívneho povedať.

Podľa môjho názoru Samuel Kováčik nepostráda inteligenciu, charizmu či energiu, ale azda by sa mal zamyslieť, či mu stojí zato byť oslavovaný na malom Slovensku ako "veľký lokálny intelektuál" a robiť kariéru na spoločensko-politickej báze. Má ešte druhú možnosť: sadnúť si v tichosti na zadok a zamakať tak, aby napísal viac ako párstranový článoček za rok a hlavne aby písal o tom, čomu skutočne na solídnom matematickom základe rozumie. Ono sa totiž môžu aj na SK pomery nakoniec zmeniť a raz nejaký mladíček, ktorý bude mať naozaj výsledky, urobí v Bratislave poriadok a odsunie spoločensky "zaslúžilých" machrovačov od moci.