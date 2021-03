Livio Magoni: mág, šašo alebo grobian?

Komentujem niekoľko aspektov aféry okolo rozhovoru Livia Magoniho poskytnutého pre večerník Corriere della Sera

Skúsenosť môjho veku radí nemiešať sa do sporov iných, a to obzvlášť v prípade, keď o tých sporoch viem málo. Jednak aféra okolo Petry Vlhovej a grobianstva jej trénera Livia Magoniho je svojím spôsobom verejná a mám zato, že o niektorých jej aspektoch je potrebné hovoriť.

1) Začnem od toho, že ako doktorand v Taliansku v r. 1988 som bol prekvapený intenzitou reakcie západonemeckej tlače i verejnosti, keď si jeden taliansky novinár dovolil napísať o niekdajšej slávnej nemeckej tenistke Steffi Graafovej, že je "škareduľa". Nemeckí turisti vtedy húfne anulovali dovolenky v Taliansku a škandál dosiahol taký rozmer, že Steffi Graafová sa dokonca dočkala medializovaného oficiálneho ospravedlnia od talianskych štátnych predstaviteľov. Nemci jednoducho vedia zabojovať za svojich, o čom som sa mohol viackrát v živote presvedčiť aj pri iných príležitostiach.

2) Rozhovor Livia Magoniho som si prečítal v origináli na internetovej stránke Corriere della Sera a konštatujem, že slovenské média (Pravda ešte viac ako SME) poskytli slovenskej verejnosti preklad, ktorý zmierňoval grobianstvo dotyčného trénera. Magoni napr. v súvislosti s rodinou Petry Vlhovej nepoužil termín "ignorácia" ale priamo "ignorantstvo" atď. Celkovo sa slovenskí novinári zachovali bezzubo, miesto toho, aby rozpútali "búrku", zaujímajú viacmenej stanovisko, že, ajhľa, nejaká hádka trénera s jeho zverenkyňou. Argument, že prílišná medializácia sporu by možno oslabila vyjednávacie stanovisko Vlhovcov podľa mňa nesedí. Petra síce môže odpustiť, ak je pre ňu Magoni nepostrádateľný, ale slovenské médiá by podľa mňa mali tlačiť na chlapíka viac.

3) Slovenská verejnosť nechala plávať Jozefa Chovanca, keďže pre ňu zrejme nebol dostatočne dôležitý. Nechá plávať aj Petru? Že sa to nedá porovnávať? Nuž dá i nedá. Princíp je ten istý, že Slovákovi sa veru málokedy dostane podpory od svojich vlastných a to dokonca aj v prípade, ak dosiahne veľký medzinárodný úspech, Bolo mi napr. smutno, keď som čítal diskusné príspevky vo včerejšej Pravde, ktoré sa Magoniho zastávali, obviňovali rodinu Vlhovcov z buranstva, spochybňovali Petrin talent atď. Pritom dnešná reakcia Petry Vlhovej na Facebooku mala vysokú ľudskú triedu.

4) Vraví sa, že obsah je dôležitejší ako forma, lenže v západnom svete je forma takisto dôležitá. Zhodiť svoju zverenkyňu v momente jej najväčšieho a plne zaslúženého životného úspechu je vrchol gadžovstva a primitivizmu. Livio azda pozabudol, že Petra už nie je iba dievčatko z Liptova, ale víťazka Svetového pohára, ktorá má objektívne vyššie spoločenské postavenie ako on. Na Západe sa na toto dbá, ale zakríknutí Slováci akoby nechápali, že svoju šampiónku majú podporiť v prvom rade oni, a nečakať, že to za nich urobia Rakúšania alebo Švajčiari.

5) Nakoniec k názvu blogu. Iste, Livio Magoni je zrejme lyžiarsky mág, ale po prečítaní jeho rozhovoru v Corriere della Sera som si povedal, že je to prvotriedny grobian. Potom som si však vygooglil na internete jeho fotku a nemôžem si pomôcť, ale napadlo ma, že fyziognómiou je to skôr zakomplexovaný šašo, ako čokoľvek iného. Pripomenulo mi to mimochodom historku, ako sa raz sporili dvaja nositelia Nobelovej ceny za fyziku a jeden o druhom povedal, že je napoly génius a napoly šašo. Keď mu iní vedci namietali, že taký veľký fyzik nemôže byť zčasti šašo, chlapík zareagoval: "Akoby nemohol?" a potom dodal: "Dobre, ja sa teda opravím. Náš ctený kolega je stopercentný génius a zároveň stopercentný šašo..."